Снігопад паралізував Київ. Фото та відео вечірніх заторів у столиці
У Києві ввечері у четвер, 14 січня, через снігопад утворилися великі затори.
Про це свідчать дані Google Maps. Станом на 18:00 рух ускладнено майже на всіх центральних вулицях столиці (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
Зокрема, затори утворилися на Хрещатику, бульварах Тараса Шевченка та Дружби Народів проспекті Перемоги, Олени Теліги, Київському шляху, Великій окружній.
За даними "Київавтодору", на дорогах столиці працюють кілька сотень людей і зо 200 одиниць техніки.
Однак на проспекті Перемоги деяка техніка комунальників потрапила в затори разом з іншими автомобілями.
Також невеликий затор утворився на Троєщині на перетині проспектів Шухевича і Маяковського, а також бульвару Перова. Там зупинився один з автомобілів, який ускладнює рух транспорту.
Загалом у цьому районі дороги почищені, також комунальники почали розчищати сніг на бульварі Перова.
Крім того, на деяких зупинках утворилися черги на громадський транспорт. Так, у районі станції метро "Червоний хутір" люди чекають на автобус.
Як повідомляв OBOZREVATEL, удень у Києві також виникли затори через складні погодні умови. Тоді вони переважно були на правому березі міста.