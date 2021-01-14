Снігопад паралізував Київ. Фото та відео вечірніх заторів у столиці

У Києві ввечері у четвер, 14 січня, через снігопад утворилися великі затори.

Про це свідчать дані Google Maps. Станом на 18:00 рух ускладнено майже на всіх центральних вулицях столиці (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Пробки в Києві. Google Maps

Зокрема, затори утворилися на Хрещатику, бульварах Тараса Шевченка та Дружби Народів проспекті Перемоги, Олени Теліги, Київському шляху, Великій окружній.

За даними "Київавтодору", на дорогах столиці працюють кілька сотень людей і зо 200 одиниць техніки.

Проспект Перемоги.

Однак на проспекті Перемоги деяка техніка комунальників потрапила в затори разом з іншими автомобілями.

Проспект Перемоги.

Проспект Перемоги.

Проспект Перемоги.

Також невеликий затор утворився на Троєщині на перетині проспектів Шухевича і Маяковського, а також бульвару Перова. Там зупинився один з автомобілів, який ускладнює рух транспорту.

Невеликий затор на перетині проспектів Шухевича і Маяковського, а також бульвару Перова.

Невеликий затор на перетині проспектів Шухевича і Маяковського, а також бульвару Перова.

Невеликий затор на перетині проспектів Шухевича і Маяковського, а також бульвару Перова.

Перехрестя бульвару Перова і проспекту Шухевича.

Загалом у цьому районі дороги почищені, також комунальники почали розчищати сніг на бульварі Перова.

Комунальники почали розчищати тротуар на бульварі Перова.

Крім того, на деяких зупинках утворилися черги на громадський транспорт. Так, у районі станції метро "Червоний хутір" люди чекають на автобус.

Черга на автобус біля метро "Червоний хутір".

Як повідомляв OBOZREVATEL, удень у Києві також виникли затори через складні погодні умови. Тоді вони переважно були на правому березі міста.