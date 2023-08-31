Киев будет поддерживать предпринимателей – ветеранов АТО, которые хотят начать собственный бизнес в столице, – Кличко

Сегодня мэр Киева в столичной мэрии подписал меморандум с Общественной организацией "Ассоциация предпринимателей-ветеранов АТО" о поддержке ветеранов, желающих начать и развивать свой бизнес в столице.

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Об этом сообщила пресс-служба Виталия Кличко.

"В рамках нашего сотрудничества киевляне-ветераны получат необходимые знания, информацию и актуальные навыки для открытия собственного бизнеса. А также финансовую и консультативную поддержку по возможным источникам финансирования, юридическим вопросам, полезным сервисам и защите проектов. Ассоциация в этом году планирует привлечь и профинансировать бизнес киевлян-ветеранов на общую сумму 10 миллионов гривен. А к концу 3-го квартала 2024 года – 50 миллионов гривен", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что открытие собственного бизнеса может быть одной из возможностей для ветеранов реализовать себя по возвращении с фронта и найти свое место в гражданской жизни. Столичные власти всемерно помогут ветеранам реализовать свой потенциал и приобщиться к восстановлению Киева.

От ветеранов меморандум подписал глава ОО "Ассоциация предпринимателей-ветеранов АТО" Сергей Позняк. Он является основателем финансовых компаний FinStream и Cronvest, возглавляет наблюдательный совет инвестиционного фонда. Ветеран АТО и младший лейтенант Нацгвардии. Утратив левую стопу на поле боя, Сергей уже прошел протезирование и реабилитацию и продолжает поддерживать собратьев, ветеранов и членов их семей.

"Мы чувствуем, что город заботится о ветеранах этой войны. И это важно. После возвращения с фронта военные ищут новые возможности для собственного развития и профессиональной реализации. К сожалению, сталкиваются с трудностями в трудоустройстве и поиске работы, которая отвечала бы их новым навыкам и опыта. Подписанный сегодня со столичными властями меморандум – это большая поддержка для ветеранов, которые имеют предпринимательский потенциал и хотят начать и развивать собственный бизнес в столице", – подчеркнул глава ОО "Ассоциация предпринимателей-ветеранов АТО", ветеран АТО и младший лейтенант Нацгвардии Украины Сергей Позняк.