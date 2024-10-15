Как выглядел центр Киева во время Революции на граните: исторические фото 1990 года

Центр Киева видел немало переломных исторических событий и настоящих революций. Одной из них была студенческая акция протеста, вошедшая в учебники под названием Революция на граните.

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Эти события происходили в октябре 1990 года и предшествовали развалу СССР. OBOZ.UA рассказывает подробнее и показывает, как выглядел в то время центр украинской столицы.

Что такое Революция на граните

Революцией на граните историки называют акцию гражданского неповиновения, основными участниками которой были студенты и молодежь. Со 2 по 17 октября 1990 года они не расходились с нынешнего Майдана Незалежности (тогда – площадь Октябрьской революции). Участники акции требовали отказа от подписания нового союзного договора. Их протест стал одной из предпосылок выхода Украины из состава СССР.

Среди требований протестующих также были:

перевыборы Верховного Совета УССР на многопартийной основе не позднее весны 1991;

возвращение на территорию УССР украинских солдат, а также обеспечение прохождения военной службы юношей-украинцев исключительно на территории республики;

национализация имущества Компартии Украины и ЛКСМУ;

отставка председателя Совета Министров УССР Виталия Масола

Как происходил протест

Замысел выйти на массовую акцию возник в среде киевского Украинского Студенческого Союза и "Студенческого Братства Львовщины". Молодежь желала демократических реформ и была недовольна результатами первых свободных выборов в парламент республики.

Поэтому молодые люди вышли на центральную площадь Киева, разбили там палаточный городок и объявили голодовку. Участники голодовки надели на головы белые повязки. Городские власти решили не мешать акции.

С 4 октября к киевлянам и львовянам начали присоединяться студенты из других городов. К протестующим стали приходить на переговоры представители республиканских властей.

Протест разрастался и уже 15 октября у стен Верховной Рады прошел многотысячный митинг, а участники акции захватили красный корпус Киевского университета. На следующий день еще один палаточный городок появился у здания парламента. К студентам стали присоединяться другие киевляне, а подобные акции начали проводить в других городах.

Понимая, что намерения у протестующих серьезные, власти создали парламентскую комиссию для переговоров. А уже 17 октября Верховная Рада приняла постановление "О рассмотрении требований студентов, которые проводят голодовку в г. Киеве со 2 октября 1990 года". Хотя документ смягчал некоторые моменты, все революция на граните в тот день победила, а украинское гражданское общество утвердило свою важность и политическое влияние.

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