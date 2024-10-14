Как менялся Майдан Незалежности в Киеве: исторические фото ХІХ-ХХ ст.

Майдан Незалежности называют главной площадью Украины. И не зря – он не просто расположен в самом сердце столицы и является его визитной карточкой, здесь также произошло немало важных исторических событий.

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OBOZ.UA рассказывает, историю Майдана. А также публикует исторические фотографии площади, собранные Telegram-каналом "Киев. Исторический очерк".

Древняя история

До Х века, когда началось бурное развитие Киева, эта болотистая местность называлась Перевесищем. Но именно здесь находились Лядские ворота, которые вели в Верхний город. Уже в XVIII веке на месте Майдана появились крепостные стены и Печерские ворота, которые простояли до 1833 г. В конце XVIII — начале XIX века будущее сердце Киева стояло заброшенным и носило название Козье болото. К нему подходили оборонительные валы, у подножия которых была насыпана плотина и стояла водяная мельница.

Застройка Майдана

Первые деревянные дома на месте нынешнего Майдана Незалежности начали строить в 1730-х годах. Каменные строения здесь появились более чем на 100 лет позже – в 1850-х гг. В 1869 году местность получила название Крещатицкая площадь. Тогда на ней находился рынок и происходили народные гуляния. Торговая площадка прекратила свое существование в 1871 году.

Первое крупное кирпичное здание появилось на Майдане в 1851 году. Это был спроектированный Александром Беретти дом Дворянского собрания. Сейчас на его месте стоит Дом профсоюзов Украины.

В 1874-1876 годах на площади построили здание Городской думы. Проект создал Александр Шиле, занимавший должность городского архитектора. Кроме комнат для городской управы и зала заседаний, здесь были магазины, художественная школа Николая Мурашко, и даже первый в Европе пункт ночных врачебных дежурств. В 1919 году, после прихода большевиков, фигуру покровителя Киева архистратига Михаила заменили красной звездой. А площадь переименовали в Советскую

Новое название местность получила 1 ноября 1941 года, став Думской. Столица тогда была под оккупацией нацистов. Тогда же советские подпольщики подожгли здание Городской думы. После войны остатки разобрали, чтобы построить советский архитектурный ансамбль.

Советская эпоха

Поскольку нынешний Майдан уже тогда стал самым центром города, советские власти пытались маркировать его соответствующим образом. Так, в 1922 году здесь установили памятник Карлу Марксу. Правда, в 1930-х гг. он был демонтирован.

При советах площадь также получила имя революционера Михаила Калинина. Это название вернули после освобождения Киева от нацистов в 1944 году.

В 1961 году на Майдане открывают 16-этажную гостиницу "Москва" – один из самых высоких небоскребов. В 2001 году его переименуют в "Украину".

Метро на центральной площади Киева открылось 17 декабря 1976 года. Первоначально станция называлась "Площадь Калинина". Через год после реконструкции Майдан был переименован в площадь Октябрьской революции. Сменила свое название и станция. Во второй раз она была переименована в 1991 году.

Во время реконструкции в 1977 году на площади был установлен монумент Великой Октябрьской социалистической революции. Однако он был демонтирован сразу после обретения Украиной независимости.

Последнюю на сегодняшний день реконструкцию на Майдане провели в 2001 году. Тогда с площади убрали фонтан, который в народе назывался "Рулетка", а построили несколько памятников. В частности, памятник архистратигу Михаилу и Монумент Независимости – современный символ Киева.

Исторические события на Майдане Незалежности

Когда Украина начала движение к тому, чтобы самостоятельным государством, Майдан Незалежности превратился в ключевую точку сбора граждан, желающих высказать свою позицию. Так в 1990 году на площади происходило голодание студентов, которое в дальнейшем получило название Революция на граните. Тогда же появилось название Майдан Незалежности. Официально его закрепили в августе 1991 года.

2000-2001 – здесь проходит серия акций протеста "Украина без Кучмы".

2004 – на Майдане проходит Оранжевая революция, а затем инаугурация президента Виктора Ющенко.

2010 год – проходили акции протеста против Налогового кодекса.

2013 – на площади собрался Евромайдан – массовая акция протеста против приостановки курса государства на ассоциацию с Евросоюзом. Протесты продолжались несколько месяцев, завершились кровавым противостоянием с силовиками и вошли в историю как Революция Достоинства. В результате тех событий был свергнут режим президента Виктора Януковича.

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