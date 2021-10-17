В киевском супермаркете сделали 'акцию', повысив цену на товар. Фото

В киевском супермаркете "Сильпо" обнаружили товар, который продают со скидкой в 50%, но его цена при этом завышена. Речь идет о сыре "Звенигора".

Соответствующие фото в Facebook опубликовала журналистка OBOZREVATEL. Она отметила, что прошлая цена 239 грн за кг, а со скидкой в 50% она выросла до 344 грн (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Сыр при обычной цене стоит 239 грн за кг, при минус 50% цена стала 344 грн за кг. В другом магазине перед этим наклеено -25%. То есть, проблема не одной торговой точки", – подчеркнула она.

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В сети супермаркетов отреагировали. Там извинились и уточнили адреса торговых точек. Также пообещали связаться, когда получат ответ от магазинов.

Товары были обнаружены в супермаркетах на улице Героев Сталинграда 27б и 12п.

Отметим, что в других магазинах стоимость такого же сыры примерно равна первой цене в "Сильпо". Так, в "Мегамаркете" он стоит 234 грн за кг, а в "Ашане" – 269 грн за кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее покупатели обнаружили махинации с ценами на продукты в луцком "Сильпо". Также в столичном супермаркете этой же сети нашли испорченные продукты.