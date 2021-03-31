Как спасти Киев от COVID-19, не останавливая транспорт: в "Голосе" назвали альтернативу

В разгар третьей волны коронавируса власть Киева должна позаботиться о безопасности транспорта, а не останавливать работу города. В частности – привлечь больше транспорта, чтобы избежать очередей, а в метро установить аппараты с масками и антисептиками.

Об этом заявил председатель фракции "Голоса" в Киевском городском совете Григорий Маленко, передает пресс-служба партии. По его словам, центральная власть перекладывает ответственность за карантинные мероприятия на местную власть, которая самостоятельно не может справиться с борьбой с COVID-19.

"Ситуация в столице с коронавирусом продолжает оставаться критической. И действительно встает вопрос о полном жестком локдауне – с закрытием школ, садиков и транспорта. Однако здесь следует учитывать несколько факторов. Во-первых, общественная легитимность локдауна в сознании граждан после "Буковеля" и "Велюра" – крайне низкая. Во-вторых, после года непродуманных и хаотических действий со стороны той же центральной власти финансовое состояние огромного количества как наемных работников, так и владельцев бизнесов – очень трудное. Остановка всей жизни на несколько недель приведет к очень большим проблемам, которые центральная власть по своему обыкновению сбросит на город", – сказал он.

В-третьих, по его словам, постоянные закрытия учебных заведений приводят к резкому падению и так уже не очень высокого уровня образования в Украине. Каждый локдаун отнимает время у собственных детей.

По мнению депутата, в Киеве следует упорядочить работу транспорта, тогда не будет необходимости его закрывать.

"Почему до сих пор в метрополитене не установлены аппараты с масками и антисептики Почему в метро не проводится работа по соблюдению норм заполнения вагонов, когда там это сделать достаточно просто? Почему не привлекается дополнительный транспорт на линии, чтобы дать возможность людям не набиваться в автобус, потому что неизвестно, когда будет следующий? Поэтому критически важно упорядочить работу транспорта вместо того, чтобы бросать город в транспортный коллапс", – сказал Маленко.