Як врятувати Київ від COVID-19, не зупиняючи транспорт: у "Голосі" назвали альтернативу

У розпал третьої хвилі коронавірусу влада Києва має подбати про безпечність транспорту, а не зупиняти роботу міста. Зокрема – залучити більше транспорту, щоб уникнути черг, а у метро встановити апарати з масками та антисептиками.

Про це заявив голова фракції "Голосу" у Київській міській раді Григорій Маленко, передає пресслужба партії. За його словами, центральна влада перекладає відповідальність за карантинні заходи на місцеву владу, яка самотужки не може впоратися з боротьбою з COVID-19.

"Ситуація в столиці з коронавірусом продовжує залишатися критичною. І дійсно постає питання про повний жорсткий локдаун – із закриттям шкіл, садочків та транспорту. Однак тут слід враховувати кілька факторів. По-перше, суспільна легітимність локдауну у свідомості громадян після "Буковелю" і "Велюру" – вкрай низька. По-друге, після року непродуманих і хаотичних дій з боку тієї ж таки центральної влади фінансовий стан величезної кількості як найманих працівників, так і власників бізнесів – дуже скрутний. Зупинка всього життя на кілька тижнів призведе до дуже великих проблем, які центральна влада за своєю звичкою скине на місто", – сказав він.

По-третє, за його словами, постійні закриття навчальних закладів призводять до різкого падіння й так вже не дуже високого рівня освіти в Україні. Кожен локдаун забирає час у власних дітей.

На переконання депутата, у Київі варто впорядкувати роботу транспорту, тоді не буде необхідності його закривати.

"Чому досі у метрополітені не встановлені апарати з масками та антисептики? Чому в метро не проводиться робота з дотримання норм заповнення вагонів, коли там це зробити досить просто? Чому не залучається додатковий транспорт на лінії, щоб дати можливість людям не набиватися в автобус, бо невідомо, коли буде наступний? Тому критично важливо впорядкувати роботу транспорту замість того, щоб вкидати місто у транспортний колапс", – сказав Маленко.