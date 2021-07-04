Как попы украинской святыней-памятником ЮНЕСКО управляют
В первых строках своей статьи отмечу, что сознательно различаю СВЯЩЕННИКОВ, которые защищают христианские ценности и помогают людям, и ПОПОВ, которые превратили церкви на торговые МАФы и под личиной защиты веры зарабатывают себе деньги.
Далее текст на языке оригинала.
Про таких, хто за грубі гроші, готовий видати "перепустку до раю" будь-яким корупціонерам та негідникам, писав ще й наш Тарас Шевченко:
"У нас навчіться!… В нас дери,
Дери та дай,
І просто в РАЙ,
хоч і рідню всю забери!"
От і нині триває попівське знущання над нашої Національною святинею, пам‘яткою ЮНЕСКО-Києво-Печерською лаврою.
Знаний історик та археолог Максим Левада написав про знищення старих могил голови дворянства Київського повіту в 19 столітті Володимира Бутовича і ректора Києво-Могилянської академії в 18 столітті Давида (Данили) Нащинського на території Заповідника.
А ще раніше очільник церковної складової Лаври, сумновідомий Павло вимагав від Уряду бюджетних грошей на ремонтні роботи на Ближніх Печерах.
У мене запитання до до очільників Заповідника та міністерства культури:
хто повинен нести відповідальність за відсутність роботи по збереженню культурної спадщини на території ЗАПОВІДНОЇ частини Києво-Печерської ЛАВРИ?
Чому ніхто не реагує на самодіяльність і незаконну будівельну діяльність попів на території пам‘ятки ЮНЕСКО?
І чому адміністрація Заповідника не опікується станом історико-культурних об‘єктів Києво-Печерської лаври, а вибиванням бюджетних грошей займаються церковники?
П.С. Для інформації.
Команда "Рідної країни" в заповіднику "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА":
- профінансувала спорудження пам‘ятного знаку Тарасу ШЕВЧЕНКУ;
- організували низку заходів з метою реставрації Онуфріївської (Мазепинської) вежі та створення музею Гетьману Івану Мазепі;
- підтримала та профінансувала створення першого макету для відновлення надгробку Костянтину Острозькому;
- відзняла фільм про Києво-Печерську лавру в циклі "7 чудес України".
Зрозуміло, що всі наші проекти й на території Лаври реалізовані без бюджетних коштів!
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