Как изменятся Крещатик и Майдан в Киеве: план реконструкции
В Киеве планируется капитальный ремонт Майдана Незалежности и Крещатика в 2021 году.
Как сообщили в Управлении туризма и промоций Киевской городской государственной администрации, сейчас идет проектирование обновлений этих объектов.
Проект главной улицы столицы предусматривает работы на участке от Европейской (стык брусчатки и асфальта) до Бессарабской площади (до примыкании к бульвару Тараса Шевченко), всего – 1,165 км.
Что запланировали
капитальный ремонт существующих тротуаров
обустройство велодорожек
капитальный ремонт инженерных сетей
замена дождевой канализации, электрических сетей и светофоров
ремонт фонтанов
замена поврежденных зеленых насаждений
обустройство тактильных элементов покрытия и светофоров со звуковыми сигналами
Как сообщал OBOZREVATEL:
Проектом генплана Киева планируется перенести деловой центр в промышленную зону "Теличка", расположенную между Выдубичами, Зверинцем, Саперной Слободкой и Корчеватым.
Также в планах разгрузить мосты через Днепр в Киеве по примеру Европы.