Как изменятся Крещатик и Майдан в Киеве: план реконструкции

Анна Прийма Кияни 15:56, 12.01.2021 Обновлено: 17:20, 12.01.2021

В Киеве планируется капитальный ремонт Майдана Незалежности и Крещатика в 2021 году.

Как сообщили в Управлении туризма и промоций Киевской городской государственной администрации, сейчас идет проектирование обновлений этих объектов.

Проект главной улицы столицы предусматривает работы на участке от Европейской (стык брусчатки и асфальта) до Бессарабской площади (до примыкании к бульвару Тараса Шевченко), всего – 1,165 км.

Что запланировали

  • капитальный ремонт существующих тротуаров

  • обустройство велодорожек

  • капитальный ремонт инженерных сетей

  • замена дождевой канализации, электрических сетей и светофоров

  • ремонт фонтанов

  • замена поврежденных зеленых насаждений

  • обустройство тактильных элементов покрытия и светофоров со звуковыми сигналами

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Проектом генплана Киева планируется перенести деловой центр в промышленную зону "Теличка", расположенную между Выдубичами, Зверинцем, Саперной Слободкой и Корчеватым.

  • Также в планах разгрузить мосты через Днепр в Киеве по примеру Европы.

Комментировать
Кияни

Смотрите также

Информация об "отдыхе Порошенко на яхте" оказалась российским фейком

Бывшая террористка "ДНР" рассказала, как на Донбасс попадали российские военные и техника

Откровенное интервью Михаила Бродского Влащенко: полное видео

Украинцы получат первые платежки с новыми тарифами на электроэнергию: сколько заплатим

США ввели санкции против Дубинского и "команды" Деркача: их связали с РФ. Список