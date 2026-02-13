Избежать трагедии не удалось: на Киевщине 23-летняя женщина погибла под колесами поезда

В пятницу, 13 февраля, в Киевской области под колесами поезда погибла молодая женщина. Трагедия произошла вблизи Фастова.

Об этом сообщила полиция Киевской области. Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.

Что известно о трагедии

На Фастовщине пассажирский поезд сообщением "Фастов-Шостка" смертельно травмировал 23-летнюю женщину. Сообщение о трагическом событии поступило в полицию от дежурного по станции.

Правоохранители, прибывшие по вызову, установили, что женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

Машинист, увидев на пути человека, дал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм потерпевшая погибла на месте.

На месте работали следственно-оперативная группа и медики. Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Следователи Фастовского управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к гибели человека

"Полиция Киевщины призывает граждан быть внимательными вблизи железнодорожных путей и пользоваться только специально оборудованными переходами, помня, что пренебрежение правилами безопасности может стоить жизни", – в очередной раз предостерегают правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области под колесами поезда погиб 18-летний парень. Он оказался на путях в момент движения грузового поезда. Машинист не смог вовремя остановить состав, в результате чего произошло смертельное травмирование.

