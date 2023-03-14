Интергал-Буд может потерять ЖК Академ-Квартал: прокуратура Киева выиграла первый раунд судебных баталий

Прокуратура Киева выиграла первый суд по возвращению в коммунальную собственность земельного участка по адресу переулок Приборный, 10. Там же компания "Интергал-Буд" строит ЖК Академ-Квартал.

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Об этом сообщила " Киеввласть ". Застройщик пока не подал апелляцию, однако можно предположить, что он это обязательно сделает, поскольку от результатов судебного спора будет зависеть судьба жилищного комплекса.

Напомним, что еще в 2003 году Киевсовет согласовал передачу в аренду земельного участка в переулке Приборном, 10 площадью 4,95 га в аренду ОАО "КГЭЗ "Уголь" для эксплуатации и обслуживания административно-производственных и хозяйственных зданий и сооружений сроком на 25 лет. Более 10 лет здесь строительство не велось. Только в 2017 году "КДЭЗ "Уголь" направило в ГАСК сообщение о выполнении реконструкции, а чуть позже девелопер "Интергал-Буд", проигнорировав условия аренды участка, презентовал по этому адресу проект своего ЖК.

Строительством комплекса заинтересовались правоохранители, они установили, что на земельном участке осуществляется строительство жилых домов, хотя земля предназначена исключительно для размещения зданий промышленности. Следователям стало известно, что государственные органы в сфере градостроительства и архитектуры не согласовывали никакие материалы на проектирование и строительство многоэтажных домов на этой территории, а Киевсовет не принимал решений по изменению целевого назначения этого участка.

Эксперты портала Недвижимые выяснили, что разрешение на реконструкцию заказчик получил далеко не в первый раз. Это последствия наглядного разногласия между тем, что на самом деле строит девелопер (9 жилых домов) и тем, на что оформили разрешительную документацию с учетом ограничения использования территории (всего 3 жилых дома). Вышеуказанные обстоятельства несут риски для инвестирования в проект. Также известно, что ДБР проводит расследование по факту злоупотреблений чиновниками ГАСИ и КГГА в пользу ООО "БК "Интеграл-Строй" и ЧАО "КГЭЗ "Уголь".