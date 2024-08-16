Инфраструктуру Оболонского острова превращают в безбарьерную - КГГА

Оболонский остров развивается как важный рекреационный центр. На последнем этапе строительства на острове обустроили дорожки с твердым покрытием и создали специализированные мостики для рыбалки.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП "Плес".

Оболонский остров развивается как зона отдыха и место социально-психологической реабилитации. Особое внимание уделяется созданию условий для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Так, на острове установили специализированные сенсорные фонтаны, дорожки с жестким покрытием, а также обустроили доступные места отдыха.

В частности, новые мостики для рыбалки подходят для посетителей всех возрастов. Они также способствуют развитию рыболовного туризма.

"Комбинация природных ресурсов и новой инфраструктуры создает условия для восстановления сил и улучшения всеобщего самочувствия", - отмечают в КГГА.