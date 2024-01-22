Их имена навсегда останутся в истории Украины: Кличко в День Соборности вручил награды родным погибших киевлян-героев

Мэр Киева Виталий Кличко в День Соборности Украины вручил родным погибших киевлян-военнослужащих государственные награды и награды Киевского городского головы – медали "Честь. Слава. Государство". Посмертно награждены 28 защитников Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба городского головы Киева. Церемония награждения прошла в столичной мэрии.

"105 лет назад на Софийской площади столицы был провозглашен Акт объединения. Это историческое событие объединило украинские земли в одно независимое государство. Это символический для Украины день. И мы должны осознавать – чтобы быть сильными, мы должны быть объединенными. Ведь только в единении – людей, усилий, стремлений – залог победы над врагом", – отметил мэр Киева.

"Сегодня мы собрались, чтобы почтить память ваших родных, наших украинских защитников, которые отдали самое дорогое – свою жизнь за свободу, независимость и целостность Украины. Ваши родные мужественно держали оборону Киева. Защищали Ирпень, Гостомель, Бучу, Мариуполь, Бахмут. Брали участие в ожесточенных боях на Донецком, Луганском, Запорожском и Харьковском направлениях. Спасали жизнь гражданских. Отражали атаки врага, даже находясь в окружении. Бились за наше свободное европейское будущее. Мы благодарны вам за то, что воспитали Героев, которые с честью и достоинством служили украинскому народу. Имена ваших родных навсегда останутся в истории Украины", – подчеркнул Виталий Кличко.