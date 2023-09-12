'Говорили о помощи Украине': Кличко в Киеве встретились с главой МИД Германии Бербок

Виталий Кличко вместе с братом Владимиром встретились с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, находившейся сегодня с визитом в Киеве.

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Об этом мэр Киева сообщил в своем Telegram-канале.

"Говорили о дальнейшей поддержке и помощи Украине в борьбе с российским агрессором. В частности, и о предоставлении Германией спецтехники для Государственной пограничной службы – для защиты границы Украины в регионах, граничащих с Россией и Беларусью", – отметил мэр Киева.

Во время встречи также затронули вопрос, по которому необходима неотложная помощь цивилизованного мира, – возвращение на Родину украинских детей, которых похитила и вывезла с оккупированных территорий Россия.

"В частности, обсудили и вопросы финансирования немецким правительством помощи в цифровизации архивов о преступлениях нацистов во Вторую мировую – в Бабьем овраге, и о преступлениях против человечности российских варваров в современной Украине. Потому что агрессор пытается "заметать следы" и искажать факты о своих действиях в Украине ", – написал Виталий Кличко.