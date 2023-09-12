"Говорили о помощи Украине": Кличко в Киеве встретились с главой МИД Германии Бербок
Виталий Кличко вместе с братом Владимиром встретились с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, находившейся сегодня с визитом в Киеве.
Об этом мэр Киева сообщил в своем Telegram-канале.
"Говорили о дальнейшей поддержке и помощи Украине в борьбе с российским агрессором. В частности, и о предоставлении Германией спецтехники для Государственной пограничной службы – для защиты границы Украины в регионах, граничащих с Россией и Беларусью", – отметил мэр Киева.
Во время встречи также затронули вопрос, по которому необходима неотложная помощь цивилизованного мира, – возвращение на Родину украинских детей, которых похитила и вывезла с оккупированных территорий Россия.
"В частности, обсудили и вопросы финансирования немецким правительством помощи в цифровизации архивов о преступлениях нацистов во Вторую мировую – в Бабьем овраге, и о преступлениях против человечности российских варваров в современной Украине. Потому что агрессор пытается "заметать следы" и искажать факты о своих действиях в Украине ", – написал Виталий Кличко.