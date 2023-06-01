Гибель людей у укрытия в Киеве: правоохранители задержали четырех человек. Фото

В Киеве после гибели людей у укрытия правоохранители задержали четырех человек. Речь идет о первой заместительнице Деснянской районной государственной администрации, директоре больницы, заместителе директора по техническим вопросам и охраннике больницы.

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В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"В ходе досудебного расследования в порядке ст. 208 УПК Украины правоохранители задержали четырех человек: первую заместительницу Деснянской районной государственной администрации, директора больницы, заместителя директора по техническим вопросам и охранника больницы", – говорится в сообщении.

В настоящее время с ними проводятся первоочередные следственные действия и выясняют причастность каждого из них к этому трагическому событию. При этом заместителю директора по техническим вопросам и охраннику больницы готовится уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УКУ, а остальным – по ч. 2 с. 367 УКУ.

В то же время, в Киевской городской прокуратуре сообщили, что при процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева трем задержанным должностным лицам готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, охраннику - по ч. 3 ст. 135 УК Украины – оставление в опасности, повлекшее смерть.

Ранее в рамках следствия прокуроры совместно с полицией провели обыски в двух Департаментах КГГА, помещении Деснянской РГА и в медучреждении, где во время воздушной тревоги гражданам не предоставили доступ к укрытию.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Стоит отметить, что в ночь на 1 июня жители Деснянского района во время воздушной тревоги пришли в поликлинику №3 на ул. Левицкого (бывшая Курчатова), где есть укрытие. Однако охранник не пустил их внутрь. У дверей находились семь женщин, двое мужчин и трое детей.

Пока люди стучали в дверь, обломки сбитой ракеты упали возле этой поликлиники. Умерла 33-летняя Наталья Вельченко, а также 34-летняя мама с 9-летней дочерью. Несколько человек ранили.

Очевидцы рассказывают, что взрывом выбило входную дверь в поликлинику, и только тогда они смогли попасть внутрь. Но для троих погибших уже было поздно. Другие жители жаловались, что часто им долго приходилось стучать в закрытую дверь, прежде чем охранник ее пустит.

Глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что в ситуации разбираются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на четверг, 1 июня, российские оккупационные войска атаковали Киев ракетами, в столице прозвучало много громких взрывов – более десяти лишь через несколько минут. Силы ПВО сбили враждебные цели, однако падение их остатков привело к разрушениям и, к сожалению, погибшим и травмированным, среди которых есть дети.

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