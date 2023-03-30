Германия и Польша предоставили Киеву четыре самых современных пожарных авто, – Кличко

Киев получил от немецких и польских партнеров еще четыре новых современных пожарных автомобиля. И уже сегодня они вступают в дежурство в районах столицы.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время передачи автомобилей киевским спасателям.

"Передало пожарные автомобили Киеву немецкий город-побратим Лейпциг, профинансировало Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии. А произвели в кратчайшие сроки польские партнеры. Время ожидания таких автомобилей в мире – примерно 2 года", – отметил мэр столицы.

Пожарные машины сделаны на базе шасси RENAULT с дубль-кабиной и колесной формулой 4х4 и 4х2. Автомобили эффективно могут использоваться на междомовых территориях, где узкие проезды, крутые подъемы и сложные дорожные условия.

"К тому же, эти автомобили предназначены и для пенного тушения пожаров, что очень важно, особенно в условиях постоянных ракетных атак России. Мы передаем 4 новеньких машины ГСЧС города Киева. И уже сегодня они заступают на дежурство в районах столицы", – отметил Виталий. Кличко.

Он поблагодарил немецких и польских партнеров за эту важную для Киева помощь. Ведь в условиях войны городу необходимо оперативно и эффективно реагировать на вызовы и чрезвычайные ситуации.

"Хочу отметить эффективность и оперативность работы автомобилей для пенного тушения пожаров. Они очень эффективно зарекомендовали себя во время ликвидации последствий ракетных обстрелов и атак дронов-камикадзе на столицу", - подчеркнул начальник Главного управления ГСЧС Украины в Киеве Сергей Кривошликов.

Напомним, всего с начала полномасштабной войны Киев привлек и получил от европейских партнеров в качестве помощи: 40 современных карет скорой помощи, 40 пожарных автомобилей (2 автомобиля в декабре отправили в Харьков, который подвергается постоянным обстрелам), также получила столица 72 городских автобуса.