Это свидетельство того, что мы один из самых технологичных городов Европы: Кличко об участии Киева в саммите Bloomberg CityLab 2026

В Мадриде проходит мировой саммит городов Bloomberg CityLab 2026. В нем принимает участие мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом городской голова столицы рассказал в своем Telegram-канале. Кличко также обнародовал фото из Мадрида.

"Пообщались и прошлись вместе к месту открытия с мэрами Мадрида, Варшавы и Братиславы", – прокомментировал кадры Кличко.

Он отметил, что в саммите в Мадриде принимают участие более 1 000 мэров, политиков, инноваторов и художников из разных стран мира.

"Участие Киева в саммите – свидетельство того, что мы один из самых технологичных городов Европы. И столица Украины продолжит развивать уже созданные и внедрять новые цифровые сервисы для киевлян, новейшие технологии муниципального управления. В саммите в Мадриде принимают участие более 1 000 мэров, политиков, инноваторов и художников из разных стран мира.

Я благодарю всех наших друзей и партнеров, которые поддерживают Киев и Украину. Буду говорить на встречах во время мероприятия и о дальнейшей необходимой нам помощи", – отметил Виталий Кличко.