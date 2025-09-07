"Еще одна ужасная ночь": в полиции показали первые минуты после удара РФ по Киеву. Видео

В патрульной полиции Киева показали первые минуты после российского массированного удара по столице. Правоохранители спасали людей, обеспечивали проезд спецтранспорта, регулировали дорожное движение и эвакуировали граждан в безопасные места.

В результате комбинированной атаки были повреждены жилые дома, складские помещения и автомобили, пострадали люди и были жертвы. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Что известно об атаке на Киев

"Враг в очередной раз атаковал Киев. Еще одна ужасная ночь в столице... Мы снова всю ночь были рядом и спасали людей от вражеских обстрелов. Рискуя собственной жизнью и здоровьем, мы обеспечивали проезд спецтранспорта, регулировали дорожное движение и эвакуировали граждан в безопасные места", – говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что спасательные операции продолжаются.

Кроме этого, во время очередного российского акта терроризма пострадал патрульный, которого госпитализировали. В то время, когда экипаж перекрывал движение, неподалеку от них упала ракета. Служебный автомобиль получил механические повреждения.

"Мы продолжаем бороться и никогда не остановимся. Поэтому не пренебрегайте сигналами тревоги: услышав сирену, немедленно перейдите в ближайшее укрытие и оставайтесь там до отбоя. Берегите себя и своих родных", – напомнили в полиции.

Что предшествовало

Дроновая атака РФ на Украину началась еще вечером 6 сентября. Враг запустил десятки "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе одновременно фиксировали более 100 БПЛА. Шумно было в ряде городов, работали силы ПВО.

В Киеве в результате вражеских ударов были повреждены несколько многоэтажек, есть раненые. Известно о повреждении домов в Святошинском и Дарницком районах. По меньшей мере два человека погибли, среди них – младенец.

В Киевской области семь лошадей погибли в результате обстрела РФ спортивного клуба Endurance Horse Sport Club. Люди выжили, но конюшни были разрушены.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в результате массированной ночной атаки оккупантов пострадала беременная женщина. Ей пришлось экстренно вызывать роды.

