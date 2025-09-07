Из-за атаки армии России на Киевщине погибли семь лошадей: конюшня разрушена. Фото и видео

В Киевской области семь лошадей погибли в результате ночного обстрела РФ спортивного клуба Endurance Horse Sport Club. Люди выжили, но конюшни были разрушены.

Видео дня

Последствия вражеской атаки показала фото и видео обнародовала администратор группы "Конный клуб Arion Endurance" в Facebook Леся Гордиенко. По ее словам, в конюшнях повылетали окна и двери, поэтому теперь нужен ремонт.

"Очень нехорошее сегодня утро. У Юлии Топиги нет больше лошадей. Прилет шахедами по левадам конного клуба Endurance Horse Sport Club. Видимо, это тоже военный объект...", – отметила она.

Всего погибло семь лошадей, а выжили только Холи и Мануэль. Среди жертв российской атаки:

Малахита, которая готовилась к Чемпионату Украины;

Ра Назран и его сын Босфор, который 6 сентября был у нас на старте;

Мак-Тум.

"Люди живы. Конюшня относительно целая, но здание повело, окна и двери вылетели и ремонта, чтобы поставить уцелевших лошадей там очень много", – добавила Гордиенко.

Теперь конный клуб Endurance Horse Sport Club после удара "Шахедами" нуждается в помощи. В группе объявили сбор на восстановление конюшни.

Что предшествовало

С вечера субботы, 6 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину с применением ударных БПЛА. Враг запустил сотни "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе зафиксировали более 800 БПЛА. Также противник нанес удары баллистикой.

В Киеве в результате вражеских ударов повреждены несколько многоэтажек, есть раненые. Сейчас известно о повреждении домов в Святошинском и Дарницком районах. По меньшей мере два человека погибли, среди них – ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 6 сентября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 68 БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!