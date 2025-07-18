Электрошокер и смерть мобилизованного: двум работникам столичного ТЦК сообщили о подозрении

Продолжается расследование обстоятельств смерти мужчины из-за действий сотрудников киевских ТЦК. Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении заместителю начальника Подольского районного ТЦК и СП и солдату Шевченковского районного ТЦК и СП Киева.

Видео дня

Оба фигуранта находятся под стражей, 17 июля суд продлил применение этой меры пресечения. Об этом информирует пресс-служба ГБР в Telegram-канале.

По информации ведомства, в мае 2025 года сотрудники ТЦК участвовали в перевозке мобилизованных граждан из учебных центров в западных областях в Киев.

"Среди них был житель столицы, который имел определенные проблемы со здоровьем, он начал нарушать спокойствие в автобусе и спорить с работниками ТЦК. Солдат Шевченковского ТЦК избил гражданина, применил к нему электрошокер", – сообщили в ГБР.

Несмотря на такие противозаконные действия своего подчиненного заместитель начальника Подольского районного ТЦК, который непосредственно находился в автобусе и отвечал за перевозку военнообязанных, никак не отреагировал на это и не прекратил избиение мужчины, хотя имел реальную возможность это сделать.

"По прибытию в столицу пострадавшего вынесли из автобуса на плац, где была констатирована его смерть", – отметили в Бюро.

Солдат Шевченковского ТЦК получил подозрение в превышении служебных полномочий, повлекшее наступление тяжких последствий, совершенные в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Заместителя начальника Подольского ТЦК подозревают в умышленном непрекращении уголовного преступления, совершаемого подчиненным, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 426 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Дарницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Как сообщал OBOZ.UA, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что более 50 сотрудников ТЦК были привлечены к административной ответственности за нарушение прав во время мобилизации. С начала 2025 года к омбудсмену поступило 2 тысячи соответствующих обращений от граждан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!