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Ефросинина, Полякова, Зибров и не только: проект «Тело человека» заговорил голосами украинских звезд

Мария Шевчук
Кияни
2 минуты
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Известные украинские артисты и телеведущие стали голосами масштабного интерактивного проекта «Тело человека» в Киеве
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Маша Ефросинина, Оля Полякова, Павел Зибров, ONUKA, KAZKA и другие известные украинские артисты и телеведущие стали голосами масштабного интерактивного проекта "Тело человека" в Киеве.

Проект «Тело человека» заговорил голосами украинских звёзд

К озвучиванию также присоединились Ольга Сумская, Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик, Владимир Горянский, Вадим Олейник, Гарик Корогодский, Юрий Горбунов, Александр Педан, Сергей Танчинец, Анита Луценко, Евгений Хмара, Тимур Мирошниченко и Даша Трегубова.

Проект «Тело человека» заговорил голосами украинских звезд

"Мы предложили украинским артистам поддержать проект, и многие из них сразу откликнулись на эту идею. Теперь их можно услышать в разных зонах экспозиции, а посетители узнают знакомые голоса с первых слов особенно дети", – рассказывает основатель компании Unipark, автор и организатор проекта "Тело человека" Денис Погорелко.

Проект «Тело человека» заговорил голосами украинских звезд

"Тело человека" – это интерактивное пространство площадью более 5 000 квадратных метров, созданное на стыке науки, технологий, образования и развлечений. Здесь представлено 50 экспонатов и тематических зон, а также более 100 единиц интерактивного оборудования.

Проект «Тело человека» заговорил голосами украинских звёзд

Посетители могут увидеть человеческие органы в виде гигантских 3D-моделей и активировать экспонаты с помощью NFC-браслета. Среди самых ярких экспонатов – трёхметровое пульсирующее сердце, дышащие лёгкие, восьмиметровый туннель пищевода и шестиметровое ДНК-дерево с неоновыми световыми эффектами.

Проект «Тело человека» заговорил голосами украинских звёзд

Благодаря VR-технологиям гости могут увидеть настоящую операцию на сердце, а интерактивные игры позволяют попробовать себя в роли генетика или эмбриолога. Отдельной частью пространства стали селфи-аватары известных украинцев, среди которых боксер Александр Гвоздик и баскетболист Вячеслав Кравцов – герой нового сезона шоу "Холостяк".

Проект «Тело человека» заговорил голосами украинских звёзд

Билеты можно приобрести в кассе и на официальном сайте продаж. Подробнее – на сайте проекта, в Instagram и Facebook.

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