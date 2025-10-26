Дыры в стенах и проваленный пол: как выглядят дома в Киеве после прилетов БПЛА. Эксклюзивные фото и видео

Ночью 26 октября российская оккупационная армия продолжила терроризировать жителей украинской столицы. В очередной раз путинские войска ударили по жилому дому в Киеве и убили мирных жителей.

Видео дня

Вследствие обстрела многоэтажный дом в Деснянском районе получил существенные повреждения. Корреспондент OBOZ.UA побывал на месте военного преступления россиян в Киеве.

Последствия теракта

По предварительным данным, в Деснянском районе столицы зафиксировано попадание российского дрона-камикадзе в жилой многоэтажный дом. Взрыв в доме был такой силы, что в результате взрывной волны в одной из квартир провалился пол.

Кроме того, вокруг эпицентра взрыва существенно повреждены стены. Взрыв был такой мощный, что, кроме разрушенного дома, пострадали соседние многоэтажки. В одном из таких домов выгорело несколько квартир.

На месте теракта продолжают работать спасатели. Сотрудники ГСЧС разбирают завалы в надежде обнаружить в поврежденном доме выживших людей.

В Киевской городской государственной администрации отметили, что в одном из домов в Деснянском районе в результате вражеской атаки поврежден фасад и перекрытие между 6-8 этажами.

По состоянию на 9:30 утра в Киеве подтверждена гибель трех человек. Пострадали 29 человек, из них 6 детей. Самому маленькому – 4 года. В больницах города находятся 7 пострадавших, в том числе двое детей. Другие получают лечение амбулаторно.

Атакованы два района столицы

По предварительной информации, повреждения получили жилые дома в двух районах. В Деснянском районе обломки упали на 9-этажный жилой дом на уровне второго этажа. Продолжаются работы по разбору конструкций.

В Оболонском районе обломки дрона упали на 16-этажный жилой дом, вследствие чего была повреждена квартира. Пожары и разрушения конструкций зафиксированы не были. В настоящее время на местах продолжают работать все аварийно-спасательные службы.

Реакция президента на очередной теракт

Президент Владимир Зеленский сообщил, что страна-террорист Россия ночью запустила более 100 дронов. Глава государства подчеркнул, что каждый удар России – это попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни.

"На этой неделе это удары по жилым домам, по нашим людям, по детям, гражданской инфраструктуре. Это и есть самые главные мишени для россиян. Тысячи ударов разными типами оружия – всего за одну неделю почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет разных типов применила Россия против Украины", – заявил президент.

Напомним, пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз озвучил ряд угроз мирному населению Украины. Рупор Кремля заявил, что путинская армия не даст украинцам нормально жить в своих городах. Также он призвал украинцев уезжать из крупных городов или свергать власть.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 25 октября, российские захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе прогремели громкие взрывы, вспыхнули пожары на левом берегу. К сожалению, есть погибший и пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!