Девушки, которые курили и пили в церкви в Киеве, записали видео с извинениями

Девушки, которые на Пасху, 2 мая, задували свечи, курили и употребляли алкоголь в церкви Рождества Христова в Киеве, записали видео с извинениями.

Соответствующий ролик опубликовало издание "Информатор" во вторник, 4 мая. Одна из девушек рассказала, что ее зовут Ева и что они с подругой якобы не употребляли крепкий алкоголь и не были под воздействием наркотических веществ, а "максимум выпили по бутылке пива" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Она также отметила, что сожалеет об инциденте в храме.

"Меня зовут Ева и я хочу извиниться за инцидент, который произошел с моим участием в церкви Рождества Христова. А именно – я задула свечу. Я хочу искренне попросить прощения у людей, чьи чувства я задела. Я не думала, что все это будет настолько массово, и вообще, что кто-то из посторонних об этом узнает. Единственное, что я могу сказать – мне очень жаль, что в столь светлый праздник Пасхи вы должны наблюдать, как две малолетние д*ры зашли в церковь и начали творить какую-то х**нь", – сказала девушка.

Ее подруга Анастасия также извинилась за свое поведение и назвала свой поступок "глупостью".

"Мне очень жаль. Я вела себя недостойно. Это была глупость, которую мы просто не обдумали. Я хотела попросить прощения у верующих и всех, чьи чувства я задела", – сказала Анастасия.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел 2 мая в церкве на столичном Подоле. На опубликованном видео девушки начали задувать там свечи, пить алкоголь и курить электронные сигареты.