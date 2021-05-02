В Киеве на Пасху девушки устроили "перформанс" в церкви и сняли это на видео

В Киеве на Пасху несколько девушек пришли в церковь на Подоле и начали задувать свечи, распивать алкоголь и курить там.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Киев Сейчас. Судя по ролику, они зашли и заявили, что хотят освятить куличи (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость ниже).

"Девушки зашли в церковь Рождества Христова, что на Подоле, начали задувать там свечи, пить алкоголь и курить электронные сигареты. И всем этим поделились в соцсетях", – говорится в сообщении.

Пользователи осудили подобное поведение девушек: "Я не особо верующий, но подобное поведение низко", "Адекватные люди себя так не ведут", "Ничего святого".

Напомним, ранее на Полтавщине три 7-классницы устроили обнаженную фотосессию на кладбище. Одна из школьниц выложила фото в соцсети. Их родители получили предупреждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля на балконе одного из зданий в центре Киева девушки устроили полуобнаженную фотосессию. Пользователи соцсетей отметили, что в здании находится фотостудия, поэтому ничего удивительного в этом нет.