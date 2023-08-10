Департамент охраны культурного наследия не согласовывал демонтажные работы 200-летнего дома на Подоле

200-летний деревянный дом на Ярославской, 13-Б на киевском Подоле снесли без разрешения Департамента охраны культурного наследия КГГА. Управление не согласовывало демонтажные работы здания.

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Об этом говорится в заявлении Департамента охраны культурного наследия, обнародованном на сайте Киевского горсовета. По данным Департамента, научно-проектная документация на проведение строительства по этому адресу не поступала на согласование.

В Департаменте также отметили, что у этого здания нет статуса достопримечательности. Но после получения информации о демонтаже инспекторы Департамента безотлагательно выехали и зафиксировали проведение работ по демонтажу дома.

Также специалисты оперативно вызвали правоохранителей и сделали заявление о возбуждении уголовного производства. Владельцу направили предписание о прекращении работ и требовании послать научно-проектную документацию для согласования в Департаменте.

По информации Департамента территориального контроля города Киева, карточка на нарушение благоустройства была аннулирована 31 июля. Инспекцией внесены предписания и составлен административный протокол.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа в Киеве на Подоле снесли исторический дом, которому было 200 лет. Это произошло в пять часов утра сразу после окончания воздушной тревоги. Местные жители вызвали полицию. Приехавшие на место происшествия представители департамента благоустройства сказали, что у строителей нет разрешений на демонтаж.

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