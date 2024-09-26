'Деньги застройщик украл, а на месте ЖК - котлован': инвестор рассказал, как их 'кинул' Киевгорстрой

Застройщик "Киевгорстрой" оставил десятки тысяч семей без жилья, оставив недостроенными жилые комплексы, в которые инвестировали более 40 тысяч украинцев. Причем к некоторым ЖК даже слово "недостроенный" нельзя применить, поскольку работы там так и не начались.

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Да, ЖК "Курнатовского" должны были сдать еще в 2023 году. Однако на месте здания – только котлован. Об этом рассказал инвестор Сергей, один из участников масштабного митинга, который инвесторы "Укрстроя" и "Киевгорстроя" 26 сентября провели у здания КГГА.

"Я инвестор ЖК "Курнатовского". Наш дом находится по адресу: ул. Остафия Дашкевича, 20. Это в Днепровском районе. Наш дом должны были сдать еще в 2023 году, но там только котлован. Деньги застройщик украл, поэтому мы как инвесторы просим КГГА помочь нам решить этот вопрос, поскольку КГГА владеет 80% акций "Киевгорстроя", - говорит инвестор.

Сергей также отметил, что мэр Киева Виталий Кличко вышел к участникам акции и пообещал "разобраться в этом вопросе".

Напомним, что в четверг, 26 сентября, инвесторы "Укрстроя" и "Киевгорстроя" сегодня собрались на масштабный митинг у здания КГГА. Они вышли на протест из-за затягивания строительства жилых комплексов. Митингующие выражают возмущение бездействием столичных властей.

Как сообщал OBOZ.UA, после встречи с инициативной группой инвесторов мэр Киева Виталий Кличко вышел к митингующим и рассказал о договоренностях, которые были достигнуты. По его словам, город подпишет меморандум с инвесторами для решения вопросов достройки объектов "Укрстроя" и "Киевгорстроя". Механизм финансирования завершения строительства этих объектов будет определен до конца 2024 года, чтобы в следующем году работы уже начались.