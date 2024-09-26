Механизм финансирования достройки объектов 'Укрстроя' и 'Киевгорстроя' будет определен до конца года, – Кличко

Механизм финансирования завершения строительства объектов компаний "Укрбуд" и "Киевгорстрой" будет определен до конца 2024 года. С инициативной группой инвесторов Киев подпишет меморандум по решению вопросов достройки этих объектов.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. После встречи с инициативной группой Киевский городской голова вышел к митингующим и рассказал о договоренностях, которые были достигнуты.

"Совместно с инициативной группой инвесторов мы договорились в ближайшее время подписать меморандум и утвердить дорожную карту для решения вопросов достройки объектов "Укрстроя" и "Киевгорстроя". До конца года мы должны определить механизм финансирования, чтобы в следующем году работы уже начались. Сейчас идет подготовка ряда решений, чтобы вынести их на рассмотрение Киевсовета", - приводит слова Кличко пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

По словам мэра, после выделения средств на завершение строительства объекты с высокой степенью готовности запустят в первую очередь.

Он добавил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию и нехватку рабочих рук, город пытается сделать все, чтобы вопросы людей решились.

Напомним, что государство в лице Кабинета Министров взяло на себя обязательство профинансировать достройку объектов "Укрстроя". В частности, когда "Киевгорстрой" согласился достроить объекты "Укрстроя". Однако пока средств правительство так и не выделило.