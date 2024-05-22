Делаем Киев красивее и комфортнее: Кличко показал, как за 10 лет изменилась столица Украины

Виталий Кличко уже 10 лет является мэром столицы Украины. За время его мэрства Киев изменил свое лицо, стал красивее и комфортнее даже несмотря на войну.

Столица изменилась благодаря обновленным или созданным живописным паркам и скверам. Виталий Кличко опубликовал видео, в котором показал, как за 10 лет улучшился Киев.

"За 10 лет лицо Киева значительно изменилось. В частности, и благодаря живописным паркам и скверам, которые мы создавали или обновляли. И продолжаем это делать. С 2014 года мы обновили и создали всего 570 парков и скверов. Теперь киевляне и гости столицы, а также семьи, которые нашли убежище в нашем городе во время войны, могут прогуляться по захватывающим склонам Владимирской горки, современному Куреневскому парку, обновленным паркам "Победа", "Совки", "Нивки", новой зоне отдыха на Троещине. А также – настоящим зеленым бриллиантом Киева – парком "Наталка", который стал частью большой рекреационной зоны, которую мы продолжаем создавать на Оболони. Вместе делаем Киев красивее и комфортнее!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Также на своих страницах в соцсетях мэр приводит и другие примеры того, как за это время менялась столица.