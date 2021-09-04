В киевской школе произошло массовое отравление детей: врач заявила о вирусе

В одной из школ Киева около 50 детей – ученики как начальных, так и старших классов – пожаловались на тошноту. Родители и врачи подозревают, что в учреждении произошла вспышка инфекционного заболевания или же массовое отравление.

Инцидент случился 3 сентября, передает ТСН со ссылкой на родителей школьников. Конкретное образовательное учреждение не называется.

Мама ученицы 2-го класса Анастасия рассказала, что сперва учительница спросила у родителей в мессенджере, не болит ли у детей живот. Это сообщение появилось в группе утром. Уже в 9:30 она позвонила Анастасии и сообщила, что ее дочери плохо, она рвет и ребенка нужно забрать из школы.

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"Мы прибежали, забрали и вот с 9:30 утра и до 22:00 мой ребенок рвал и у нее температура", – рассказала женщина, добавив, что рвота у девочки была каждые 15 минут.

От других родителей позже она узнала, что в соседнем по кабинетам классе 10 детей с такими же симптомами. Заболели и другие ученики: параллельного 2-го, 3-го, 4-го, 11-го, 8-го классов.

По словам Анастасии, администрация школы попросила не поднимать панику и не разглашать информацию. Родителей заверили, что в школе провели все необходимые проверки и анализы, но результатов еще не было. Кроме того, в помещениях провели дезинфекцию и кварцевание.

Женщина добавила: врач, к которой они обратились за помощью, предположила, что ребенок мог подцепить какой-то вирус.

"Дети разного возраста, в столовую они ходят по очереди, мой ребенок не питается в столовой вообще. Поэтому напрямую со столовой я не могу это связать. Но это может свидетельствовать о том, что это вирус, который передается, возможно, воздушно-капельным способом", – отметила мама ученицы 2-го класса.

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