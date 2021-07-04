В Киеве разрисовали вход в магазин PUMA из-за сотрудничества с Дорном: подробности и видео

В Киеве разрисовали пол на входе в магазин спорттоваров PUMA из-за сотрудничества компании с украинским певцом Иваном Дорном. Это случилось в торговом центре Sky Mall в Днепровском районе.

Соответствующее видео в Facebook опубликовал бывший лидер "Правого сектора" Сергей Стерненко. Он также назвал музыканта пророссийским колаборантом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Какие-то добрые люди провели художественную акцию возле магазина PUMA в Киеве, поскольку компания сотрудничает с пророссийским колаборантом Дорном, для которого агрессоры – братья", – прокомментировал ролик Стерненко.

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Он также поблагодарил граждан за позицию.

В частности, на полу написано: "Спонсор сепарат", "Террористы", "Бизнес на крови".

(Видео – Facebook Сергея Стерненко)

Отметим, что о сотрудничестве с Дорном компания объявила еще в апреле. Тогда это вызвало волну возмущения среди украинцев в соцсетях. Они заявили, что такое решение неудачное и это скорее антиреклама.

Многие также заявили, что не будут пользоваться товарами PUMA, а Стерненко потребовал реакции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в том же апреле Дорн принял участие в российском шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о выходе нового сингла.