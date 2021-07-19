В Киеве компания отказалась нанимать девушку из-за украинского языка: детали скандала и видео

Компания Columb Trade, занимающаяся подбором автомобилей из США, отказалась принимать на работу жительницу Киева Викторию Юхимец из-за того, что она разговаривает на украинском языке. Там пояснили, что все сотрудники общаются на русском, что у них является "корпоративной культурой".

Об этом сообщает общественная организация "Відсіч", активисткой которой является Юхимец. Компания пообещала провести внутреннее расследование, результаты которого должны были опубликовать в понедельник, 19 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Юхимец обнародовала запись переговоров. На них сотрудница компании заявляет, что все сотрудники общаются на русском языке, а поэтому девушке будет "некомфортно работать в такой среде".

"Это даже не отказ. Вам будет некомфортно в среде. У нас такая корпоративная культура. Мы все на русском общаемся", – сказала сотрудница компании.

Она добавила, что основателем фирмы является белорус, который "не понимает украинского языка".

Девушка отметила, что первый ее пост с аудиозаписью заблокировал Facebook. 17 июля запись повторно была обнародована на странице общественной организации. Это произошло в день публикации извинений на официальной странице Columb Trade.

"От имени Columb Auto Trade приносим искренние извинения за эти недоразумения и возмущение украинский. Мы проукраинская компания и не занимаемся антинационализм. Видео записи разговора сотрудника нашей компании, которое появилось в сети и конечно же спровоцировало скандал, который вы и наблюдаете сейчас – это нормальная патриотическая позиция.

Мы благодарны всем людям, которые обратили наше внимание на этот инцидент. Без Вас мы бы никогда не узнали, что подобные вещи происходят у нас под носом. В настоящее время ведется внутреннее расследование этого инцидента в компании. Уже в понедельник мы обнародуем результаты", – говорится в посте компании.

В "Відсічі" утверждают, что в фирме не реагировали на скандал более двух недель. Там также обратились к уполномоченной Верховной Рады Людмиле Денисовой и уполномоченном по защите государственного языка Тарасу Креминю с просьбой взять ситуацию на контроль и привлечь виновных к ответственности, поскольку это нарушает Конституцию, Кодекс законов о труде и закона о государственном языке.

Сама Юхимец отметила, что для нее сложившая ситуация не является личной обидой, поскольку теперь она касается каждого украинца.

В то же время обещанных результатов расследования на момент публикации новости на странице компании не были обнародованы, как они обещали ранее.

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