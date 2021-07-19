Компания, попавшая в скандал из-за отказа в трудоустройстве украиноязычного специалиста, уволила сотрудницу. Документ

Компания Columb Trade, в которой отказали в трудоустройстве девушки из-за того она говорит на украинском языке, 19 июля уволила сотрудницу, проводившую собеседование. Речь идет об HR-менеджере Дарье Панасюк.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook. Также там опубликован соответствующий приказ (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня Панасюк Дарья Павловна была уволена. Мы понимаем общественное возмущение и проведем работу над ошибками. Просим с пониманием отнестись к тому, что иногда срабатывает человеческий фактор", – подчеркнули в компании.

Также там отметили, что у них работают ветераны антитеррористической операции и Операции Объединенных сил.

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"Мы разделяем их ценности и придерживаемся украинских законов", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Columb Trade, занимающаяся подбором автомобилей из США, отказалась принимать на работу жительницу Киева Викторию Юхимец из-за того, что она разговаривает на украинском языке. Там пояснили, что все сотрудники общаются на русском, и это у них является "корпоративной культурой".

Это спровоцировало скандал и осуждение со стороны украинцев, которые обратились к властям с требованием привлечь виновных к ответственности.