В Киеве 16-летний фанат Ленина вызвал скандал антиукраинскими заявлениями: извинений долго ждать не пришлось. Фото

В Киеве 16-летний парень попал в скандал из-за антиукраинских высказываний. Однако позднее, как это часто бывает в подобных случаях, он записал видео с извинениями.

Так, житель столицы назвал российско-украинскую войну – "гражданской", а Украину – "неудавшимся проектом запада". Такие высказывания он опубликовал в соцсетях, скриншоты которых обнародовал Telegram-канал "Катарсис" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

"Какая Украина? Нет такой страны. Украина – это неудавшийся проект запада. Россия ни на кого не нападала. На Украине – гражданская война и бандеровские сволочи сами в этом виноваты", – высказывал свое мнение он в комментариях.

Также парень назвал Революцию Достоинства – "государственным переворотом". Он считает, что стране нужно сделать русский язык вторым государственным, провести референдум по вопросу федеративного устройства, запретить ультраправые организации и вступить в таможенный союз.

Также в сети нашли фото, на которых он позирует с памятником Ленину и георгиевской лентой.

Позднее "Катарсис" опубликовал видео с подростком, на котором тот просит прощения за свои высказывания.

"Я хотел бы извиниться перед патриотами Украины, перед украинской армией, перед всеми теми, кого я обидел. Я признаю, что был не прав. Простите меня, я так делать больше не буду, обещаю", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на день рождения одного из жителей Киева помещение украсили флагом России и портретом президента страны-агрессора Владимира Путина.