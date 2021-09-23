С флагами России и портретом Путина: в Киеве для парня устроили торжество. Фото и видео

В соцсетях обнародовали видео празднования дня рождения молодого человека в Киеве. Для этого компания украсила помещение флагом страны-агрессора и портретом Владимира Путина.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "Катарсис". В профиле девушки, разместившей соответствующий сторис, указано, что сама она родом из Луганска, который ныне оккупирован Россией, а сейчас проживает в Киеве (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

"Вот как нужно поздравлять людей с днем рождения. По-нашему, по-масштабному", – прокомментировала автор ролика.

Кроме российских флагов, помещение для празднования украсили флагом Польши і логотипом ФК "Челси".

Напомним, что ранее в центре Киева компания молодых людей устроила пьянку, на которую принесли российский флаг. Также парни агитировали за "дружбу" с РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео, как выглядит международный аэропорт "Донецк" имени Сергея Прокофьева. Территория превратилась в развалины, заросла сорняками и напоминает постапокалипсис.