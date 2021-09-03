На Доме профсоюзов в Киеве разместили баннер с рекламой Мураева: висел недолго. Фото

В Киеве на Доме профсоюзов 3 сентября развесили огромный баннер с изображением бывшего народного депутата и лидера партии "Наши" Евгением Мураевым. На нем также была реклама программы на телеканале "Наш".

Соответствующее фото обнародовали на Facebook-странице Музея Революции Достоинства. Там напомнили, что Мураев был членом Партии регионов и голосовал за "диктаторские законы" 16 января. Баннер вскоре сняли со здания (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"С большого баннера на Майдан Незалежности и аллею Героев Небесной Сотни смотрит экс-регионал, который голосовал за "диктаторские законы" 16 января, называет Революцию Достоинства государственным переворотом и хвастался тем, что помог сбежать от уголовной ответственности (бывшему премьер-министру Николаю) Азарову", – возмутились в музее.

Баннер провисел несколько часов, затем его сняли те же альпинисты, которые развешивали рекламу, пишет "Цензор.Нет".

Отметим, что во время Революции Достоинства в Доме профсоюзов был пресс-центр Евромайдана. Также там готовили еду для участников протеста, некоторые из них жили в здании. Во время штурма 19 февраля 2014 года там был пожар, после которого нашли тело погибшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нацсовет в конце августа решил лишить лицензии телеканал "Наш" за разжигание вражды в эфире.