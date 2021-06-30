Компания попавшего под санкции "кремлевского" олигарха Фукса пытается отобрать у Киева 86 млн: подробности скандального дела

Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на Павла Фукса из-за компании "Голден Деррик". Однако помимо СНБО деятельностью одиозного бизнесмена должны тщательно заняться и другие органы. OBOZREVATEL начинает цикл публикаций о вопиющих фактах, которые пока что не привлекли пристального внимания.

В сегодняшней публикации мы расскажем, как компания Фукса продолжает скандальное строительство на Рыбальском острове. Высотки ЖК OASIS возводят впритык к строящемуся Подольскому мосту и территории Главного управления разведки МОУ. Однако самое циничное то, что "Интерстрой Груп" пытается взыскать более 86 миллионов гривен с киевского коммунального предприятия за несуществующие убытки. Северный апелляционный хозяйственный суд не дал "ограбить" киевскую общину, однако это не конец дикой истории.

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О том, что происходит, читайте в нашем материале.

Выкупив на Рыбальском острове имущественный комплекс бывшего завода "Ремдизель" и взяв в аренду землю, компания "Интерстрой Групп" очень быстро получило разрешение на застройку этой территории.

Единственным основателем ООО "Интерстрой Груп" до начала 2017 года был Даниил Привалов – сын Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, одного из лучших друзей и партнеров Павла Фукса еще с "лихих" 90-х.

Впоследствии компанию переписали на виргинский офшор Baneberry Group Limited и Владимира Кошака. Бенефициаром ООО "Интерстрой Груп" по сегодняшний день так и остается Павел Фукс.

Невероятно, но факт: перед сносом убитых зданий для возведения высоток ЖК OASIS компания Фукса решила получить "компенсацию" за якобы пострадавшие из-за строительства Подольского моста здания. А это ни много, ни мало – 86 миллионов гривен! Важный момент: имущество, которое "Интерстрой Групп" приобрел в 2015 году, стоило всего 1,84 млн грн. Нормальный "подъем"?

ООО "Интерстрой Групп" решило взыскать этот "ущерб" с коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", которое является заказчиком строительства моста. Фактически просматривается желание субсидировать строительство ЖК за счет денег киевской общины.

КП отрицало свою вину, подчеркивая, что строительство моста не велось на участках "Интерстрой Групп", а активная фаза строительных работ осуществлялась еще до приобретения фирмой имущественного комплекса в собственность, то есть до ноября 2015 года. Соответственно, убытки не могли быть получены в результате данного строительства. Да и о каких убытках речь, если здания готовились под снос?

Суды длятся уже четыре года. А 8 июня Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда отклонил уже третью кассационную жалобу "Интерстрой Групп", которое упорно пытается заполучить вожделенные миллионы. И судя по последним откровениях Павла Фукса (в отношении которого на последнем заседании СНБО ввели санкции) – о том, что после блокировки его счетов знакомые якобы предлагают ему деньги на жизнь – компания "бизнесмена" продолжит попытки "сорвать куш".

Собеседник OBOZREVATEL в суде говорит, что компания олигарха "вцепилась мертвой хваткой" и не собирается сдаваться. "В принципе, если в силу тех или иных причин "Интерстрою" помогут заинтересованные судьи, то существует вероятность, что по "нововыявленным обстоятельствам" дело решится в пользу компании Фукса", – считает источник.

Повод для переживаний действительно есть. Как и уверенность в том, что у Фукса (и его компании) есть финансовая и другие возможности "заинтересовать" судей, чиновников и т.д. Тем более, что за годы судебных тяжб было много необъяснимых действий должностных лиц КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киев" и Киевской городской государственной администрации. По факту злоупотребления служебным положением (в интересах компании Фукса) следственное управление Главного управления Нацполиции в г. Киеве открыло уголовное производство.

Действия этих служебных лиц привели, как говорится в судебном решении, к незаконному взысканию более 80 млн. гривен с коммунального предприятия. И очень тяжело было остановить этот "грабеж".

Сейчас на части земельного участка на Рыбальком острове, где возводится ЖК OASIS, роют котлованы под два дома, на другой части уже возведен монолитно-бетонный каркас высотой примерно в 9 этажей.

(Продолжение следует...)

О том, чем еще "прославился" одиозный бизнесмен, читайте в материале Олигарх Павел Фукс построил "антиукраинскую империю". 5 фактов, которыми обязаны заняться правоохранители.