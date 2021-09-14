В киевском метро пьяный неадекват остановил движение поездов. Фото

В метро Киева в понедельник, 13 сентября, на несколько минут останавливалось движение поездов. Причина – в выходке одного из пассажиров, который отличился неадекватным поведением в зале метрополитена.

Инцидент произошел вечером в понедельник на станции "Контрактовая площадь" Оболонско-Теремковской линии (синяя ветка). Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский историк Вахтанг Кипиани, ставший случайным свидетелем происшествия. Он также показал фото, сделанное в подземке.

По его мнению, мужчина, который "быковал" на станции около пяти минут, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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За инцидентом наблюдал сотрудник полиции и, вероятно, пытался успокоить дебошира. Однако он не задерживал мужчину, а только "все это время ходил за ним", как высказался Кипиани.

"В конце чувак прыгнул на рельсы и пошел по тоннелю в сторону центра. Движение было остановлено минут на 5-7", – пожаловался украинец.

Отметим, что в комментариях многие пользователи соцсети стали на сторону полицейского. Они предположили: возможно, задерживать мужчину не было оснований или же было слишком опасно из-за близости к контактным рельсам.

Некоторым комментаторам Кипиани ответил. Как утверждает он, все очевидцы инцидента якобы были возмущены задержкой и тем, что дебошира не могли быстро успокоить.

Напомним, что ранее в Киеве женщина распила водку прямо в вагоне метро на глазах у пассажиров. Кроме этого, двое подростков разрисовали вагон столичного метрополитена, а другие пассажиры даже не сделали детям замечание.

Как писал OBOZREVATEL, в столице Украины мужчину с инвалидностью не пускали в метро. В КП "Киевский метрополитен" пояснили, что он отказался ждать сопровождение, а также был без защитной маски на лице.