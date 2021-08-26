В Киеве двое подростков разрисовали вагон метро: другие пассажиры не реагировали. Видео

В Киеве двое подростков разрисовали вагон столичного метрополитена. Другие пассажиры никак не отреагировали на действия несовершеннолетних.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Возможно, парни были в состоянии алкогольного опьянения (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Двое пьяных малолетних пассажиров с бутылкой пива в пластике обрисовывают вагоны столичной подземки. Другие (пассажиры – Ред.) делают вид, что не замечают этой дичи. Так и живем", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что подростки с помощью фломастера обрисовали двери в вагоне. Буквально в метре от парней сидит пассажир, который не обращает на это внимания.

Видео дня

В пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен" OBOZREVATEL сообщили, что в дальнейшем вагон был очищен. В полицию представители КП не обращались.

"Мы пассажиров просим не быть равнодушными к подобным случаям, потому что это наш общий общественный транспорт и наш комфорт", – резюмировали в метрополитене.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в метро Киева двое молодых людей, не смотря на запрет, курили прямо в вагоне. Позднее правоохранители установили личности правонарушителей и нашли их.