В метро Киева не пропускали мужчину в инвалидной коляске: появилась реакция метрополитена. Видео

В Киеве мужчину с ограниченными возможностями не пускали в метро. В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что он отказался ждать сопровождение, а также был без защитной маски на лице.

Инцидент произошел на станции метро "Почайна" в субботу, 4 сентября. Видео опубликовал Telegram-канал "Вартові Еспресо".

"Работники метрополитена не пускали мужа на коляске в метро, который ехал на матч сборной, потому что "там он не сможет пуститься", – говорится в сообщении.

Заместитель начальника в КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в Facebook под видео ответила, что в сети была размещена только часть видео. По ее словам, пассажир не хотел ждать сопровождение, а также соблюдать масочный режим.

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Она добавила, что заказать сопровождение заранее можно по телефону, а масочный режим является обязательным для всех пассажиров.

"Несмотря на имеющуюся инфраструктуру подземки, работающей с 1960 года, мы отрабатывали правила проезда пассажиров с инвалидностью с Национальной Ассамблеей инвалидов", – отметила Макогон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве двое подростков разрисовали вагон столичного метрополитена. Другие пассажиры никак не отреагировали на действия несовершеннолетних.