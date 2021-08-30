В Киеве пассажирка распивала водку прямо в вагоне метро. Видео

В киевском метрополитене пассажиры стали свидетелями странного инцидента. Прямо на их глазах молодая женщина пила напиток из горла бутылки из-под водки, возможно алкоголь, запивая его лимонадом. Соседи по вагону никак не реагировали на действия киевлянки.

Об этом сообщил местный Telegram-канал. Когда случился инцидент не сообщалось (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ребят, придумайте Кате тост – ехать ещё далеко, а красивые слова уже закончились. Киев, Левобережная", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что пассажирка делает несколько глотков из водочной бутылки, а после запивает другим напитком.

Видео дня

Как рассказал собеседник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, если это действительно был алкоголь, то действия женщины являются административным нарушением.

"Прежде всего это распитие алкогольных напитков в общественном месте или появление в общественных местах в пьяном виде. Наказание в виде штрафа до 85 гривен. Кроме того, ее действия могут подпадать под статью 173 КУоАП – мелкое хулиганство. Предусматривает штраф в размере 119 гривен или исправительные работы на срок двух месяцев с отчислением 20% заработка. Или административный арест на срок до пятнадцати суток", – рассказал наш собеседник.

Кроме того, по его словам, пассажирку могли бы оштрафовать за нарушение карантина в размере 225 гривен – статья 44-3 КУоАП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве двое подростков разрисовали вагон столичного метрополитена. Другие пассажиры равнодушно отнесли к поступку парней.