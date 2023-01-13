Чтобы люди встретили Щедрый вечер в комфорте и уюте: Порошенко передали еще один мощный генератор коммунальщикам Киева

Петр и Марина Порошенко передали еще один мощный генератор одному из коммунальных предприятий столицы. Генератор будет работать в Голосеевском районе Киева.

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Благодаря этому мощному устройству в домах киевлян этого района гарантированно будет тепло. Об этом пятый президент написал в Facebook.

"Хочется, чтобы все украинцы, где бы они ни находились сейчас, встретили Щедрый вечер в комфорте и уюте. К сожалению, мы не всесильны, но кое-что нам с Мариной Порошенко и Фондом Порошенко все же удалось. Передаем мощный генератор в пользование одному из микрорайонов Киева. И радуемся, что в этот январский мороз в киевских домах будет тепло", – отметил Порошенко.

Пятый президент поблагодарил коммунальщиков за то, что они защищают и оберегают украинцев в тылу.

"Передаем в надежные руки работников "Киевводоканала", которые так же как и воины на фронте, защищают и оберегают украинцев в тылу. Посмотрите на этих мужественных мужчин и женщин. На них держатся наши города. Велика им за это благодарность и уважение", – заметил Порошенко.

"Это настоящие герои, которые и днем и ночью делают то, что от них зависит для того, чтобы в киевских домах было тепло", – добавил он.

"Мы же с Фондом Порошенко берем на себя обязательство платить аренду за генератор до конца войны или пока не надежное пособие от международных партнеров", – заверил пятый Президент Украины.

Марина Порошенко поблагодарила работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность столицы. "Они самые лучшие, и именно сегодня мы оценили, насколько мы все от них зависим. Я вам очень благодарна за вашу работу", – сказала она.

Она добавила, что мощный промышленный генератор обеспечит постоянную подачу тепла и горячей воды в квартиры горожан. "Поскольку из-за постоянных веерных отключений электроэнергии котельная не имела возможности полноценно работать, квартиры голосеевцев часто оставались без теплоснабжения. Наша команда решила исправить эту досадную ситуацию. Поэтому теперь котельная имеет надежный резервный источник питания и сможет бесперебойно подавать тепло в жилые дома киевлян", Марина Порошенко.

Начальник района теплоснабжения №1 Киевской тепловой сети Руслан Милошунас рассказал: "бывает, в сутки два-три раза исчезает освещение в течение четырех часов. Из-за этого котлы останавливаются, нет доступа газа и вода охлаждается, а значит нет отопления, нет горячей воды", – говорит специалист.

Он отметил, что в отсутствие электроэнергии в условиях очень низкой температуры воздуха работа оборудования может остановиться, а это приведет к замерзанию системы тепловой сети и батарей в квартирах киевлян.

"Если мы будем очень часто останавливаться, это будет приводить к ломанию нашего оборудования: электродвигателей на помпах, газовых клапанов, счетчиков. Всего, что связано с электричеством", – добавляет Милошунас.

Сотрудник отметил, что в случае отсутствия электроэнергии на предприятии смогут подключить предоставленный Порошенко генератор и подавать отопление и горячую воду в квартиры.

Депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Ольга Чайка рассказала, что они обратились в Фонд Порошенко с просьбой помочь обеспечить бесперебойную работу теплоснабжающего предприятия для одного из районов столицы.

"Этот генератор обеспечит жизнедеятельность котельной. К тому же он мобильный, то есть мы сможем его транспортировать на объекты социальной сферы, и соответственно мы охватываем очень большой процент потребителей", – сказала она.

Несколько дней назад Порошенко передал генератор "Киевводоканала" на Троещине. Он обеспечит водоснабжение 150 тысяч киевлян в случае отключения электроэнергии.