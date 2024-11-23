Что за шум часто слышно в Киеве: у Кличка объяснили, откуда гул

Время от времени в некоторых районах Киева слышен странный гул, который вызывает беспокойство у жителей и гостей столицы. В частности, его фиксировали 20 ноября – тогда это обсуждалось в сети, так как люди предполагали, что это может быть связано с атакой РФ. Однако на самом деле этот шум технический.

Видео дня

Он связан с работой большого теплоисточника на правом берегу города. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Там отметили, что на этом объекте продолжаются технологические процессы, являющиеся неотъемлемой частью его работы.

"Ситуация контролируемая и никоим образом не несет угроз или рисков. Просим горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам", – говорится в сообщении.

20 ноября, обсуждая этот гул, в сети писали, что он похож на звук самолета или сильный ветер. В тот день в КГГА объяснили его так же – работой большого теплоисточника на правом берегу.

"Это неотъемлемая часть производственного процесса, поскольку речь идет о большом по масштабам оборудовании. Более подробная информация не предоставляется из соображений безопасности", – было сказано в заявлении.

Горожане же, ища причину шума, предположили, что его источником является ТЭЦ, которая время от времени спускает пар.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области вечером в пятницу, 22 ноября, взорвались два трансформатора. Причины инцидента должны установить эксперты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!