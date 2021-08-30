Небо над Киевом за мгновение стало черным: мощная буря в столице поломала деревья и затопила улицы. Видео

В понедельник, 30 августом столицу Украины накрыла буря. До конца суток и ночью вторника, 31 августа, по Киеву объявили штормовое предупреждение.

А тем временем над Киевом небо мгновенно почернело и город накрыла гроза.Сильний ветер поломал деревья. Вода затопила улицы.

Столичное метро вновь оказалось под угрозой затопления. Как сообщили в КГГА, во избежание подтопления из-за непогоды станция метро "Героев Днепра" работает с ограничениями на вход и выход. При этом движение поездов осуществляется в обычном режиме.

Станция скоростного трамвая на ул. Героев Севастополя затоплена. Все трамваи остановились.

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На проспекте Правды, вблизи с ТЦ "Ретровиль", дерево упало на столб с проводами. Движение транспорта на этом отрезке ограничено.

В Киеве до конца суток 30 августа и ночью 31 августа ожидаются грозы и сильные порывы ветра - до 15-18 метров в секунду. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

В такую погоду ради собственной безопасности следует соблюдать определенные правила. Киевлянам рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери. А на улице обходить высокие деревья.

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