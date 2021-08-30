Небо над Киевом за мгновение стало черным: мощная буря в столице поломала деревья и затопила улицы. Видео
В понедельник, 30 августом столицу Украины накрыла буря. До конца суток и ночью вторника, 31 августа, по Киеву объявили штормовое предупреждение.
А тем временем над Киевом небо мгновенно почернело и город накрыла гроза.Сильний ветер поломал деревья. Вода затопила улицы.
Столичное метро вновь оказалось под угрозой затопления. Как сообщили в КГГА, во избежание подтопления из-за непогоды станция метро "Героев Днепра" работает с ограничениями на вход и выход. При этом движение поездов осуществляется в обычном режиме.
Станция скоростного трамвая на ул. Героев Севастополя затоплена. Все трамваи остановились.
На проспекте Правды, вблизи с ТЦ "Ретровиль", дерево упало на столб с проводами. Движение транспорта на этом отрезке ограничено.
В Киеве до конца суток 30 августа и ночью 31 августа ожидаются грозы и сильные порывы ветра - до 15-18 метров в секунду. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
В такую погоду ради собственной безопасности следует соблюдать определенные правила. Киевлянам рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери. А на улице обходить высокие деревья.
Основные рекомендации:
все окна плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи;
избегайте нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт;
в случае штормового ветра спрячьтесь в ближайшем доме или естественном укрытии;
при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информируйте экстренные службы по телефонам: 101 или 103.