В Киеве молния ударила в здание кафе, начался пожар. Видео 18+

В Подольском районе Киева от удара молнии 30 августа загорелось кафе. На место отправились спасатели.

Об этом "Сегодня" рассказали в столичном ГУ ГСЧС. Речь идет о заведении "Хутор Виноградный", расположенном на проспекте Правды 66 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Молния попал в одноэтажное отдельное здание, в котором после этого вспыхнул пожар.

"В нем находится кафе "Хутор Виноградный". К месту возгорания подъезжают пожарные расчеты", – отметили спасатели.

Судя по обнародованным в соцсетях кадрам, молния попала в электрощитовую здания. Также был слышен мощный хлопок, после которого здание загорелось.

Информации о пострадавших пока не поступало.

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