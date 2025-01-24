Был настоящей опорой маме: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Хомко. Фото
Выполняя боевое задание на фронте, погиб военный из Киевской области, наводчик разведывательного отделения Виталий Хомко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 14 декабря.
Вечная память и слава Герою. Об этом написал в своем Telegram-канале макаровский поселковый голова Вадим Токар.
"Снова мы прощаемся с Героем… 14 декабря 2025 года, в Харьковской области, выполняя боевое задание во время защиты Украины от вооруженной агрессии РФ, погиб житель села Карашина, солдат Виталий Сергеевич Хомко", – сообщил Токар.
Защитник Украины родился 2 апреля 1999 в Карашине. В октябре 2024 стал на защиту Украины. Был наводчиком разведывательного отделения разведывательного взвода 3-го аэромобильного батальона. Виталий мужественно воевал, пользовался уважением и авторитетом среди побратимов, был до конца верен военной присяге на верность украинскому народу.
"Родине будет не хватать его поддержки. У него были "золотые руки". Являлся настоящей опорой маме. Искренние соболезнования маме, сестре и брату Героя, родным, близким и друзьям", – добавил Токар.
Похоронят Героя в субботу, 25 января в родном селе.
Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб житель Броваров Киевской области, военный Игорь Невмержицкий. Жизнь украинского воина оборвалась 11 декабря 2023 года.