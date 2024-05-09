Будущее Европы определяется в Украине: Кличко встретился с послами иностранных государств

Мэр Киева Виталий Кличко в День Европы, 9 мая, традиционно встретился с послами и дипломатами иностранных государств. Он подчеркнул, что будущее Европы определяется в Украине, потому что наше государство сражается с агрессором не только за свою территориальную целостность, но и за мир и безопасность в Европе.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале. В мероприятии приняли участие 24 посла и 16 представителей дипкорпуса.

"Сегодня в День Европы традиционно встретился с послами и дипломатами иностранных государств. В мероприятии приняли участие 24 посла и 16 представителей дипкорпуса – в частности, государств Большой семерки, стран ЕС и других государств. Благодарен всем партнерам Киева и Украины за помощь, которую их страны оказывали и оказывают в это драматическое для нашего государства время. И послам и дипломатам – за то, что работают в нашей столице, в Украине, видят ситуацию изнутри и доносят ее до правительств своих стран, – написал мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что помощь Украине – это инвестиция в мирное и успешное будущее Европы.

"Еще раз подчеркнул, что будущее Европы определяется в Украине! Потому что наше государство сражается сегодня с агрессором не только за свой суверенитет и территориальную целостность, но и за мир и стабильность в Европе. Увеличение объемов военной и другой помощи – это не только проявление солидарности со стороны наших друзей – это инвестиция в мирное и успешное будущее Европы, в будущее мировой демократии! – подчеркнул Виталий Кличко.