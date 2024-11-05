Бригада Теробороны Киева получила новую партию помощи столицы. Фото

Бойцам 112-й бригады Теробороны Киева передали от общины столицы на фронт очередную партию помощи.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"В частности, 130 систем РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы) разного типа – окопные и автомобильные, которые так необходимы нашим бойцам. Но 6 дронов-разведчиков", – написал глава столицы.

Кличко сообщил, что благодаря РЭБ можно обнаруживать и препятствовать радио-, мобильной или спутниковой связи, выводить из строя электронику, спутниковую навигацию врага. РЭБы также позволяют дезориентировать врага в пространстве, сменив координаты на ложные.

Мэр отметил, что с начала года из бюджета города 112-й бригаде выделили 600 млн грн.

"Эти РЭБы, стоимостью 87 млн грн, закуплены, в том числе из этих из бюджетных средств, полученных бригадой. Мы продолжаем помогать нашим защитникам, находя возможности и в бюджете города, и за небюджетные средства", – сообщил Кличко.

Также он вручил бойцам 112 бригады награды от столицы.