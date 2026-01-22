Большинство на левом берегу: Кличко сказал, сколько домов в Киеве остаются без теплоснабжения

В Киеве без тепла (по состоянию на вечер 22 января) оставались 2 600 домов. С электроснабжением ситуация тоже сложная – в городе продолжались экстренные отключения света.

О восстановительных работах отчитался мэр Виталий Кличко. Около 17:40 четверга на своем канале в Telegram городской голова рассказал, как продвигаются ремонтные работы.

"Сейчас 2 600 домов остаются без теплоснабжения. Со вчерашнего вечера вернули тепло в почти 600 многоэтажек. Большинство из них на левом берегу. Это дома, которые подключают уже второй раз – после атак врага на критическую инфраструктуру столицы 9-го и 20-го января", – заявил политик.

Что касается электрообеспечения, то ситуация "очень сложная". Экстренные отключения в столице продолжаются, отметил Кличко.

"Коммунальщики и энергетики работают в чрезвычайно напряженном режиме, чтобы вернуть в дома киевлян тепло и свет. Чтобы Киев функционировал, работал и жил!" – подытожил мэр.

Что предшествовало

По состоянию на 21:00 среды, 21 января, в Киеве оставалось 3 260 домов без отопления. Тогда Кличко заявлял: чтобы тепло дошло до домов киевлян, нужно ориентировочно двое суток.

Водоснабжение, проблемы с которым наблюдались в результате последней серии российских атак на столицу, восстановили в полном объеме утром 21 января.

Враг атаковал Киев и Киевскую область в ночь на 20 января: повреждения фиксировались на левом берегу, а также в области; погиб один человек. Обстрел оставил без тепла более 5,6 тысячи многоэтажек.

В ночь с 8 на 9 января из-за массированной атаки противника по столице четыре человека погибли, еще 25 человек пострадали, среди них и пятеро спасателей.

Как писал OBOZ.UA:

– В пятницу, 23 января, во всех областях Украины вновь будут действовать почасовые отключения и другие ограничения энергопотребления. Время и объем отключений для бытовых потребителей отличаются в зависимости от региона. Кроме того, ситуация остается непредсказуемой, а потому графики могут меняться; также без предупреждения могут произойти аварийные отключения.

– 22 января в Украине аварийные отключения электроэнергии наблюдались в большинстве регионов. Самая сложная ситуация – в Киеве, на Киевщине и в Харьковской области.

