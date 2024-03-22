УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Бойцы 4-й бригады Нацгвардии показали Кличко новую партию оборудования, которое приобрели на средства Киева. Фото

Мария Шевчук
Кияни
2 минуты
1,0 т.
Бойцы 4-й бригады Нацгвардии показали Кличко новую партию оборудования, которое приобрели на средства Киева. Фото

Мэр Киева в канун Дня национальной гвардии Украины встретился с бойцами 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ. Военные показали новую партию необходимого оборудования, закупленного на средства столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Виталия Кличко.

Бойцы 4-й бригады Нацгвардии показали Кличко новую партию оборудования, которое приобрели на средства Киева. Фото
Бойцы 4-й бригады Нацгвардии показали Кличко новую партию оборудования, которое приобрели на средства Киева. Фото

"В первый день полномасштабного вторжения России ротная группа этой бригады первой приняла сражение с российскими спецназовцами у аэропорта "Антонов". В марте 2022-го бойцы обороняли столицу в районе Ирпеня, Гуты Межигорской и Мощуна. Затем защищали Украину в Луганской области и под Бахмутом. Теперь воюют на передовой в Донецкой области", – отметил мэр столицы.

Бойцы 4-й бригады Нацгвардии показали Кличко новую партию оборудования, которое приобрели на средства Киева. Фото

Сегодня военные показали очередную партию необходимого оборудования, закупленного за средства столицы. Новая оснастка отправится бойцам на фронт на Донбасс. В целом с начала полномасштабной войны 4-й бригаде на оснащение из бюджета столицы выделили почти 485 млн грн. Это субвенция, которую город перечисляет военным подразделениям по их запросу. На эти средства бойцы закупили, в частности, почти 1000 БпЛА – ударных и разведывательных дронов, помогающих уничтожать технику и живую силу врага.

Бойцы 4-й бригады Нацгвардии показали Кличко новую партию оборудования, которое приобрели на средства Киева. Фото

"Приобрели также системы РЭБ, прицелы ночного видения и тепловизионные прицелы, несколько сотен радиостанций, большое количество бронежилетов и шлемов с креплениями для приборов ночного видения, спецодежду", – сказал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что столица и дальше продолжит помогать всем военным и приближать нашу Победу.

Бойцы 4-й бригады Нацгвардии показали Кличко новую партию оборудования, которое приобрели на средства Киева. Фото
Бойцы 4-й бригады Нацгвардии показали Кличко новую партию оборудования, которое приобрели на средства Киева. Фото