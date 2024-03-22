Бойцы 4-й бригады Нацгвардии показали Кличко новую партию оборудования, которое приобрели на средства Киева. Фото

Мэр Киева в канун Дня национальной гвардии Украины встретился с бойцами 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ. Военные показали новую партию необходимого оборудования, закупленного на средства столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Виталия Кличко.

"В первый день полномасштабного вторжения России ротная группа этой бригады первой приняла сражение с российскими спецназовцами у аэропорта "Антонов". В марте 2022-го бойцы обороняли столицу в районе Ирпеня, Гуты Межигорской и Мощуна. Затем защищали Украину в Луганской области и под Бахмутом. Теперь воюют на передовой в Донецкой области", – отметил мэр столицы.

Сегодня военные показали очередную партию необходимого оборудования, закупленного за средства столицы. Новая оснастка отправится бойцам на фронт на Донбасс. В целом с начала полномасштабной войны 4-й бригаде на оснащение из бюджета столицы выделили почти 485 млн грн. Это субвенция, которую город перечисляет военным подразделениям по их запросу. На эти средства бойцы закупили, в частности, почти 1000 БпЛА – ударных и разведывательных дронов, помогающих уничтожать технику и живую силу врага.

"Приобрели также системы РЭБ, прицелы ночного видения и тепловизионные прицелы, несколько сотен радиостанций, большое количество бронежилетов и шлемов с креплениями для приборов ночного видения, спецодежду", – сказал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что столица и дальше продолжит помогать всем военным и приближать нашу Победу.