Бежали от войны с Донбасса, а потом из Харькова: в Киеве в результате обстрела погибли мама и две дочери. Фото

В ночь на 31 июля российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки погиб 31 человек, среди которых семья переселенцев из Донбасса – мама Ирина Гуменюк и две дочери, девятиклассница Анастасия и шестиклассница Алина.

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На Facebook-странице Лицея №13 Святошинского района Киева, где учились сестры, сообщили, что Гуменюки переехали с востока страны, убегая от войны. Они надеялись найти в столице безопасность и начать новую жизнь.

Погибшие девочки учились в лицее №13

Алина была ученицей 6-А класса, Настя училась в 9-А классе. Учителя и одноклассники запомнили их открытыми и искренними детьми, которые активно участвовали в жизни школы.

"Эта семья была переселенцами из Донбасса. Они бежали от войны, надеясь найти безопасность, новую жизнь, мир... Но война настигла их здесь. В их квартире – уже тишина. Там, где недавно звучал смех и детские голоса – пустота. Алина и Настя были искренними, добрыми, светлыми девочками. Мы будем помнить их улыбки, добрые сердца, желание жить и учиться", – говорится в сообщении.

Представители школы выразили соболезнования близким и родным погибших.

Мама Ирина любила свое дело и жизнь

Мама погибших девушек, Ирина Гуменюк, работала кофейным экспертом и участвовала в национальных чемпионатах Speciality Coffee Association Ukraine (SCA) в качестве судьи. Она была известна в профессиональном сообществе, и коллеги вспоминают ее как человека с большой любовью к своему делу и жизни.

"Мы искренне соболезнуем семье, друзьям и всем, кто знал и ценил Ирину и ее дочерей", – сообщили в компании.

Семья была переселенцами из Донбасса

Учительница Алинки Гуменюк рассказала, что девочка и ее сестра Настя мечтали жить, учиться и работать с надеждой на счастливое будущее. По ее словам, в свое время Ирина с двумя детьми на руках сбежала из Макеевки в Харьков, где начали обустраивать дом и работать. Однако в 2022 году семье снова пришлось переезжать, на этот раз в Киев.

"И снова начинать жить заново. Новые условия, новый дом, новые школа и работа, новые люди вокруг. И лишь изредка посещение Харькова, который успел стать родным. А в этот раз они не успели осуществить запланированную поездку. Ракетная атака в ночь на 31 июля прервала сразу три жизни – мамы и двух дочерей", – отметила Анна Должек.

Учительница выразила глубокие соболезнования мужу и отцу. "Светлая память девушкам. Боже, храни Украину и всех наших детей!" – добавила она.

Что предшествовало

Армия РФ в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома.

1 августа объявлено в Киеве и Киевской области днем траура по жертвам российского массированного обстрела, состоявшегося в ночь на 31 июля.

Глава МИД Игорь Клименко 1 августа почтил память погибших на месте удара РФ по многоэтажке в Святошинском районе Киева и показал двигатель вражеской ракеты, которая попала в дом. Под завалами подъезда погибло 28 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль сознательно затягивает войну и игнорирует все международные инициативы по прекращению огня. По его словам, Россия стремится выиграть время для дальнейшего террора против мирного населения, ведь иначе она "не работает".

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